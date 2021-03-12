Однажды китаянка по фамилии Линь включила телевизор и увидела на экране собственную спальню и другого человека, который спит в ее постели. Это возмутило женщину и она начала расследование. В результате ей удалось докопаться до правды и даже получить кругленькую сумму возмещения.

Госпожа Линь приобрела свой дом в 2014 году. Это большая вилла в городке провинции Чжэцзян, которая стоила владелице 4,6 миллиона долларов (128 миллионов гривен). Однако большую часть своего времени женщина проводит в городе Ханчжоу. Именно поэтому в 2015 году она наняла управленческую компанию, чтобы за домом ухаживали, когда ее нет.

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Оказалось, что, когда хозяйка дома была в отьезде, менеджеры компании сдавали виллу в аренду нескольким сьемочным группам без ведома и согласия госпожи Линь. Это продолжалось 4 года, пока в сентябре 2019 женщина не увидела собственную спальню в сериале "Диалог от сердца к сердцу", который шел по телевизору. На экране главная героиня сериала спала в ее постели.



Дом, в котором снимали сериал без ведома владелицы / Скриншот

Вскоре женщина подала иск против компании, что присматривала за виллой, продюсера сериала и студии, которая его снимала. Кроме того, в 2020 году она добавила в этот список еще и продюсера сериала «О любви», который, как оказалось, также частично снимали в ее доме. За причиненный ущерб она потребовала у ответчиков возмещения в размере 153 тысяч долларов (4,2 миллиона гривен) и 306 тысяч долларов (8,4 миллиона гривен) за нарушение ее конфиденциальности.

Госпожа Линь утверждает, что у нее дома без его согласия сняли более 60 сцен сериалов, а также поломали лифт, побили посуду, испачкали мебель и ковры.

Сейчас суд обязал 3 компании выплатить женщине 63 тысячи долларов (1,7 миллиона гривен) за ущерб, который они ей нанесли. Иск о нарушении конфиденциальности отклонили, но адвокат госпожи Линь намерен подавать апелляцию, чтобы оспорить это решение.