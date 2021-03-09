Американец из города Тигард украл из магазина Lego 25 наборов конструкторов. Его задержала полиция.

40-летний Натаниэль Никсон украл конструкторы Lego на сумму 7500 долларов (207 тысяч гривен). Мужчину, который перевозил коробки рядом с лесом неподалеку торгового центра Washington Square Mall, заметил водитель автобуса. Он заподозрил неладное, и вызвал полицию.

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Правоохранители прибыли на место и задержали мужчину с 25 коробками. Магнитные замки, которые устанавливают на каждую коробку, были срезаны. Они связались с работниками магазина, которые подтвердили, что эти наборы действительно исчезли с полок. После задержания злоумышленника все украденные конструкторы вернули в торговый центр.



Украденные конструкторы изьяли и вернули в магазин / Фото Tigard Police

Преступник так и не признался, зачем ему понадобилось столько игрушечных конструкторов. Полицейские предполагают, что мужчина планировал их продать. Его обвиняют в краже первой степени, а также в хранении инструментов для краж.