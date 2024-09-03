В Греции женщина устраивала поджоги, чтобы пофлиртовать с пожарными

Правоохранители задержали 44-летнюю поджигательницу из Греции за то, что она намеренно и неоднократно устраивала пожары. Ее приговорили к 36 месяцам тюремного заключения и штрафу.

Женщина объяснила свои действия, но ее аргументы не были убедительными.

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Зачем женщина устраивала пожары

Женщина призналась, что она устроила пожар, потому что надеялась пофлиртовать с пожарными, которые бросятся тушить пламя. Женщина мечтала познакомиться с мужчиной в форме.

Следует отметить, что в результате этих пожаров пострадали лишь небольшие участки земли, поскольку спасатели отреагировали на них оперативно.

Какое наказание светит женщине

Как сообщили в местном пожарном департаменте, вероятную виновницу пожаров арестовали 26 августа 2024 года. Опасный захват женщины привел к возникновению двух лесных пожаров.

Отмечается, что женщина является гражданкой Греции и несет ответственность за умышленные поджоги.