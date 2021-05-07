В ноябре 2020 бывшие работодатели вызвали женщину в суд, но ее родители сообщили, что она еще в марте трагически погибла в автокатастрофе. На самом деле она продолжала жить на испанском острове.

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Фирма, в которой работала женщина, наняла частных детективов, чтобы проверить информацию от ее родных. На ее страницах в социальных сетях они увидели, что у нее был большой королевский пудель.

Собак этой породы можно увидеть на Майорке довольно редко. Поэтому, когда детективы увидели в городе мужчину, который гулял с таким пуделем, решили за ним проследить и не ошиблись. Он привел их к роскошной вилле в дорогом районе. Выяснилось, что женщина переехала в другой район и жила там с фальшивыми документами на другое имя.

Полиция Майорки арестовала мошенницу, но вскоре ее отпустили под залог. Правоохранители сообщили, что она призналась в том, что состряпала собственную смерть.