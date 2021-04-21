Итальянская финансовая гвардия расследовала случай массового фиктивного трудоустройства в больнице Пульезе-Чаччо в Катандзаро. Там обнаружили 7 людей, которые не появлялись на работе и злоупотребляли служебным положением. Однако, один из них оказался рекордсменом – он не отработал ни одного рабочего дня в течение 15 лет, тем не менее регулярно получал зарплату.

Сейчас мужчине 67 лет. Еще в 2005 году его приняли на работу в пожарно-профилактическую службу больницы. С того дня, как его официально оформили, он не появлялся там и не проработал ни одного часа. Несмотря на это, рекордсмену выплачивали заработную плату – за 15 лет прогулов он заработал суммарно 500 тысяч евро (16,8 миллиона гривен).

Это интересно В банках для варенья: во Франции в старом доме нашли золото на 650 000 евро

В ходе расследования представители финансовой гвардии обнаружили, что руководителей главного офиса больницы, запугивали и угрожали нанесением вреда им и их семьям, чтобы они не предпринимали против недобросовестных работников никаких дисциплинарных мер.



Финансовая гвардия Италии провела расследование / Фото Corriere Della Sera

Работникам, которые не появлялись на работе, предьявили обвинения, а нескольких руководителей отстранили от исполнения обязанностей. Чем им это грозит – пока неизвестно.