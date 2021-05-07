У листопаді 2020 року колишні роботодавці викликали жінку до суду, але її батьки повідомили, що вона ще у березні трагічно загинула в автокатастрофі. Насправді ж вона продовжувала жити на іспанському острові.

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Фірма, у якій працювала жінка, найняла приватних детективів, щоб перевірити інформацію від її рідних. На її сторінках у соціальних мережах вони побачили, що у неї був великий королівський пудель.

Собак цієї породи можна побачити на Майорці доволі рідко. Тому, коли детективи побачили у місті чоловіка, який гуляв з таким пуделем, вирішили за ним прослідкувати і не помилилися. Він привів їх до розкішної вілли у дорогому районі. З'ясувалося, що жінка переїхала в інший район та жила там з фальшивими документами на інше ім'я.

Поліція Майорки заарештувала шахрайку, але невдовзі її відпустили під заставу. Правоохоронці повідомили, що вона зізналася у тому, що сфабрикувала власну смерть.