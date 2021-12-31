Женщина была вакцинирована. Перед тем, как отправляться в путешествие Мариса сделала 2 ПЦР-теста и еще 5 экспресс-тестов на коронавирус, и все они были отрицательными. Но через полтора часа полета она почувствовала боль в горле.

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Женщина начала волноваться, поэтому решила пойти в уборную и сделать еще один экспресс-тест, чтобы успокоиться. Однако он показал положительный результат. Тогда она начала паниковать.

Я переживала за свою семью, с которой только что ужинала. Переживала за других людей в самолете. Переживала за себя,

– рассказала Мариса Фотиео.

Она обратилась за помощью к стюардессе. Она пыталась придумать что-нибудь и пересадить людей, чтобы Мариса могла сидеть сама, но это было невозможно из-за заполненности рейса. Поэтому женщина решила остаться в туалете, чтобы не контактировать с другими пассажирами, среди которых были ее брат и отец.

Она сняла видео из уборной, которым позже поделилась в тиктоке. Оно стало вирусным в сети и собрало уже 4,4 миллиона просмотров.

После прилета женщине снова сделали ПЦР-тест и экспресс-тест, и оба оказались положительными. Она была вынуждена остаться в Исландии на 10-дневный карантин в отеле. У ее папы и брата не было никаких симптомов, поэтому они смогли продолжить путешествие и отправились в Швейцарию.

Вчера, 30 декабря, прошел последний день самоизоляции Марисы. Семья прилетела к ней в Исландию. Их обратный рейс в США запланирован на 3 января, поэтому у них есть еще несколько дней, чтобы наверстать упущенное в отпуске.

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