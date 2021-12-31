Жінка була вакцинованою. Перед тим, як вирушати у подорож Маріса зробила 2 ПЛР-тести та ще 5 експрес-тестів на коронавірус, і всі вони були негативними. Але через півтори години польоту, вона відчула біль у горлі.

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Жінка почала хвилюватися, тож вирішила піти до вбиральні та зробити ще один експрес-тест, аби заспокоїтися. Проте він показав позитивний результат. Тоді вона почала панікувати.

Я хвилювалася за свою сім'ю, з якою щойно вечеряла. Хвилювалася за інших людей в літаку. Хвилювалася за себе,

– розповіла Маріса Фотіео.

Вона звернулася за допомогою до стюардеси. Та намагалася вигадати щось та пересадити людей, аби Маріса могла сидіти сама, але це буле неможливо через заповненість рейсу. Саме тому жінка вирішила залишитися у туалеті, аби не контактувати з іншими пасажирами, серед яких були її брат і батько.

Вона зняла відео з вбиральні, яким пізніше поділилася в тіктоці. Воно стало вірусним у мережі і зібрало вже 4,4 мільйона переглядів.

Після прильоту жінці знову зробили ПЛР-тест та експрес-тест, і обидва виявилися позитивними. Вона була вимушена залишитися в Ісландії на 10-денний карантин у готелі. Її тато та брат не мали жодних симптомів, тож змогли продовжити подорож і вирушили до Швейцарії.

Вчора, 30 грудня, минув останній день самоізоляції Маріси. Родина прилетіла до неї в Ісландію. Їхній зворотний рейс до США запланований на 3 січня, тож вони мають ще кілька днів, аби надолужити згаяне у відпустці.

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