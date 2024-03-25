Американка нашла лотерейный билет с джекпотом в неожиданном месте
Источник:UPI
Женщина из США нашла утерянный выигрышный лотерейный билет Powerball. Выяснилось, что длительное время он находился в ее сумочке.
Счастливый билет принес ей джекпот в размере 50 007 долларов.
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Женщина вспомнила, что приобрела билет на розыгрыш Powerball 4 марта в магазине Giant в Аннаполисе. Она положила его в отдаленный карман своей сумочки и забыла об этом.
Я не проверяю билеты, пока они не прекращают помещаться в карман в моей сумочке,
– объяснила Шер.
Она сказала, что на прошлой неделе у нее наконец закончилось место, и она взяла билеты в магазин, чтобы отсканировать их. Там ей рассказали, что она выиграла 2 приза: 7 долларов и 50 000 долларов.
"Учитывая реакцию продавца магазина, я подумала, что выиграла достаточно много. Мои колени тряслись и я пыталась не плакать, но держалась, пока не села в машину", – вспомнила она.
По словам женщины, она планирует погасить долги за медицинские услуги и сделать ремонт в доме.
Ранее мы писали о женщине, которая выбрала выигрышную комбинацию чисел в лотерею, которая и помогла ей выиграть. Теперь она имеет прозвище "Счастливая мама".У світі так багато фантастичних історій. Та чи задумувалися ви, що однією із них може бути ваша? Для цього достатньо пройти простий процес реєстрації на платформі слотокінг, брати участь в турнірах та вигравати!
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