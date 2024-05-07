Жуткий инцидент произошел, когда женщина сама работала в пустом офисе.

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Вдруг она обнаружила у дверей записку с тревожным содержанием. К своему посту она прикрепила фото записки с вопросом: "Хочешь слепить снеговика?", под которым был изображен снеговик.



Записка, которую нашла женщина / Фото Reddit

Ее сообщение вызвало бурные обсуждения в сети, поскольку комментаторы пытались понять, что означает записка.

Женщина добавила, что заперла дверь и несколько часов продолжала работать в офисе. В какой-то момент она услышала шаги за ней. Когда женщина закончила работу и покинула кабинет, она не увидела никого. Теперь женщина боится возвращаться на работу.

Как на это отреагировали пользователи сети

Пользователи сети начали обсуждать, что же может означать это послание. Многие люди думали, что это мог бы быть розыгрыш, а некоторые предполагали, что таким образом ей предлагали попробовать наркотики. Вот, что они писали:

"Позвоните своему начальнику и скажите, что будете работать из дома. Это вопрос безопасности",

"Мама, забери меня, я боюсь",

"К черту это! Я бы громко запер дверь и планировал переночевать".

Ранее мужчина установил свою картину в проходе музея, надеясь, что его работу заметят. После выявления действий работника, его уволили и возбудили уголовное дело за умышленное повреждение имущества.