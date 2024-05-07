Моторошний інцидент стався, коли жінка сама працювала у порожньому офісі.

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Аж раптом вона виявила біля дверей записку з тривожним змістом. До свого посту вона прикріпила фото записки із запитанням: "Хочеш зліпити сніговика?", під яким був зображений сніговик.



Записка, яку знайшла жінка / Фото Reddit

Її повідомлення викликало бурхливі обговорення в мережі, оскільки коментатори намагалися зрозуміти, що означає записка.

Жінка додала, що замкнула двері й кілька годин продовжувала працювати в офісі. У якийсь момент вона почула кроки за нею. Коли жінка закінчила роботу і покинула кабінет, вона не побачила нікого. Тепер жінка боїться повертатися на роботу.

Як на це відреагували користувачі мережі

Користувачі мережі почали обговорювати, що ж може означати це послання. Багато людей думали, що це міг би бути розіграш, а дехто припускав, що в такий спосіб їй пропонували спробувати наркотики. Ось, що вони писали:

"Зателефонуйте своєму начальнику і скажіть, що будете працювати з дому. Це питання безпеки",

"Мамо, забери мене, я боюся",

"До біса це! Я б голосно замкнув двері й планував переночувати".

Раніше чоловік встановив свою картину у проході музею, сподіваючись, що його роботу помітять. Після виявлення дій працівника, його звільнили та порушили кримінальну справу за умисне пошкодження майна.