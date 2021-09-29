Жалко есть: женщина печет невероятные пироги с портретами популярных героев – лучшие работы

Кондитер Джессика Ли Кларк-Боджин доказывает, что кулинария – это настоящее искусство, которое требует не только соответствующих навыков и умений, но и богатого воображения и фантазии. Она печет невероятные пироги, с первого взгляда на которые трудно поверить в то, что они съедобны.

Изюминкой этих пирогов является то, что они созданы в формате креативных картин с персонажами, сюжетами и разнообразными символами современной поп-культуры. С помощью пищевых продуктов Джессика производит интересные, красивые и очень реалистичные кулинарные изображения.

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Ее творчество действительно захватывает. Это доказывает и то, что в инстаграме за ней следят почти 83 тысячи подписчиков. Развлечения 24 подготовили для вас подборку лучших работ Джессики. Осторожно, они могут вызвать аппетит!

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