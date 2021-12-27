Зеленый чиазавр: компания предлагает вырастить динозавра из растений

Терракотовая фигурка в виде тиранозавра – не такая простая, как может показаться. Британская компания представила новинку, которая сможет стать не только декором, но и приятным озеленением комнаты.

Firebox показал покупателям новую фигурку в виде небольшого динозавра. Ее особенность – зеленое покрытие из семян чиа, которое можно вырастить своими руками.

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Сама компания называет статуэтку "чиазавром" и отмечает, что это – натуральный плантатор, который поможет вырастить зелень.

Как выглядит чиазавр / Фото FireBox

Фигурка поставляется сразу со всем необходимым – кроме воды и солнца, которое нужно для выращивания растений.

В наборе есть все, что вам нужно, просто покройте это великолепное существо влажным семенами чиа, добавьте немного воды и солнечного света – и он зацветет в течение 1 – 2 недель,

– написали на сайте.

На динозавре можно вырастить зеленые ростки чиа / Фото FireBox

Ростки чиа можно срезать и добавлять к своим любимым блюдам. Когда семена закончатся, вы можете отдельно купить их немного и продолжать выращивать вкусную зелень.