Женщина рассказала в сети о розыгрыше, который она устроила своему жениху. Когда мужчина заснул, она изменила дату в его телефоне и обустроила все так, чтобы он поверил, что проснулся 25 декабря – на Рождество. Шутка оказался настолько правдоподобной, что мужчина испугался и просил отвезти его в больницу.

Вечером 3 апреля пользовательница тиктока Маккензи Линн с никнеймом kenzielynnsmith дождалась момента, когда ее жених уснет. Она несколько опоздала с первоапрельской шуткой, но решила не ждать следующего года, чтобы разыграть своего возлюбленного.

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Маккензи задумала перенести мужчину во времени почти на 4 месяца назад. Первое, что она сделала – изменила дату на его телефоне на 25 декабря (день, когда в США празднуют Рождество). Кроме этого, она полностью воссоздала атмосферу праздника – поставила и украсила елку, развесила рождественские декорации по дому и разложила подарки. Также женщина договорилась с другом своего жениха, чтобы тот утром поздравил его с праздником.

В ролике, опубликованном Маккензи в тиктоке, видно, что мужчина был крайне растерян. Он не понимал, что происходит. В описании к видео женщина написала: "Он попросил меня отвезти его в больницу".

Как дальше развивались события Маккензи не показала. Возможно, продолжение видео появится в сети позже.

Ролик быстро стал вирусным – за сутки его посмотрели 11,4 миллиона раз. Люди в комментариях хвалили креативность женщины, однако были и те, кто больше сочувствовал мужчине.