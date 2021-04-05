Жінка розповіла у мережі про розіграш, який вона влаштувала своєму нареченому. Коли чоловік заснув, вона змінила дату в його телефоні та облаштувала все так, щоб він повірив, що прокинувся 25 грудня – на Різдво. Жарт виявився настільки правдоподібним, що чоловік злякався і просив відвезти його до лікарні.

Ввечері 3 квітня користувачка тіктоку Маккензі Лінн з нікнеймом kenzielynnsmith дочекалася моменту, коли її наречений засне. Вона дещо запізнилася з першоквітневим жартом, але вирішила не чекати наступного року, щоб розіграти свого коханого.

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Маккензі задумала перенести чоловіка у часі майже на 4 місяці назад. Перше, що вона зробила – змінила дату на його телефоні на 25 грудня (день, коли в США святкують Різдво). Крім цього, вона повністю відтворила атмосферу свята – поставила та прикрасила ялинку, розвісила різдвяні декорації в будинку та розклала подарунки. Також жінка домовилася із другом свого нареченого, аби той вранці привітав його зі святом.

У ролику, опублікованому Маккензі в тіктоці, видно, що чоловік був вкрай розгублений. Він не розумів, що відбувається. В описі до відео жінка написала: "Він попросив мене відвезти його до лікарні".

Як далі розвивалися події Маккензі не показала. Можливо, продовження відео з'явиться у мережі пізніше.

Ролик швидко став вірусним – за добу його подивилися 11,4 мільйона разів. Люди в коментарях хвалили креативність жінки, проте були й ті, хто більше співчував чоловікові.