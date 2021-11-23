Законы физики: почему знаменитый щелчок пальцев Таноса был бы невозможен в реальной жизни

Большинство людей не предоставляют научного объяснения тому, что происходит в кинематографической вселенной Marvel. Чего не скажешь о Саада Бхамли, инженере из Технологического института Джорджии, и его студентах.

Молодые ученые вдохновились фильмом "Мстители: Война бесконечности", в котором суперзлодей Танос использует простой жест – щелчок пальцев – чтобы уничтожить половину всей жизни во Вселенной. Поэтому ученые взялись исследовать это трение и другие механизмы щелчка пальцами.

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Чтобы измерить скорость и ускорение щелчка пальцами и изучить малоизвестную физику, которая делает это возможным, команда исследователей Технологического института Джорджии использовала высокоскоростные камеры и современные датчики силы. С помощью этих устройств они выяснили, что щелчок пальца происходит за семь миллисекунд. Это быстрее, чем моргает глаз, в 20 раз.

Когда я впервые увидел эти данные, я подскочил на стуле. Щелчок пальца происходит всего за семь миллисекунд – более чем в 20 раз быстрее, чем моргание глаза, занимающее более 150 миллисекунд,

– заявил Саада Бхамла, доцент кафедры химической и биомолекулярной инженерии технологического института Джорджии.



Почему знаменитый щелчок пальцев Таноса был бы невозможен в реальной жизни / Кадр из фильма

А чтобы имитировать щелчки Таноса в Перчатке Бесконечности, ученые надели на пальцы наперстки. При этом угловое ускорение значительно упало, что по мнению ученых, связано с сокращением области касания между пальцами. Кроме того, создавать достаточную силу или ускорение для нормального щелчка становится труднее, когда между кончиками пальцев трение увеличивается или уменьшается.

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Ученым удалось выяснить, что щелчок пальцев – это самое быстрое ускорение человеческого тела, которое когда-либо измерялось, и что физика, связанная с этим, сделала невозможным действия Таноса, относительно осуществления апокалиптического жеста. По крайней мере, пока он носил свою металлическую "Перчатку Бесконечности".

Наши результаты показывают, что Танос не мог сломаться из-за своих бронированных металлических пальцев. Так что, скорее всего, в игре задействованы голливудские спецэффекты, а не реальная физика!,

– рассказали студенты технологического факультета.

Почему знаменитый щелчок пальцев Таноса был бы невозможен в реальной жизни / Кадр из фильма