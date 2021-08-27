Заехали перекусить: возле McDonald's заметили авто с коровой на заднем сиденье – забавное видео

Американка Джессика Нельсон с Висконсина опубликовала в фейсбуке курьезное видео, которое очень удивило пользователей сети. На заднем сидении автомобиля, стоявшего неподалеку от McDonald's, она заметила корову.

Сначала она подумала, что животное ненастоящее. Однако как только Джессика достала телефон, чтобы снять видео, корова начала двигаться.

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Я поняла, что это на 100% реально. Но никто не проявил такого интереса, я была единственной, кто держал телефон,

– рассказала Джессика журналистам.

Корова в машине у McDonald's: смотрите видео

Как выяснилось, за рулем был мужчина по имени Берни, а на заднем сиденье была не только главная героиня ролика, снятого Джессикой. Водитель рассказал, что заехал в McDonald's, чтобы перекусить, а до этого он был на ярмарке, где купил трех телят. Все они удивительным образом поместились в его машину.

Позже женщина опубликовала еще один пост в фейсбуке, где рассказала о внезапной популярности, которую она получила благодаря этим коровкам. Больше всего ее удивило то, что о ролике написали крупные издания.

Текст публикации Джессики Нельсон:

52 тысячи просмотров, более 2 тысяч репостов. И не менее 6 новостных ресурсов поделились моим роликом – 2 из них даже не местные. Все потому, что старик проехал около McDonald's с милой коровкой. Я бы хотела отдать ему должное. Я всего лишь сняла видео.

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