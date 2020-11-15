Омбасира – японский фестиваль с тысячелетней историей. Каждый раз на это мероприятие сьезжаются больше 2 миллионов человек.

Фестиваль Омбасира проводится в горах префектуры Нагано на протяжении 1200 лет и считается одним из наиболее травмоопасных в мире, сообщают Развлечения 24.

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Фестиваль проходит каждые 6 лет (в годы Обезьяны и Тигра по китайскому календарю). В очередной раз событие состоялось в 2016 году.

Омбасира длится два месяца и состоит из двух частей – Ямадаси, которая проходит в апреле, и Сатобики, что проводится в мае. Его начали проводить для ремонта храма Сува-Тайси, но сейчас эта цель имеет символическое значение.



Фестиваль Омбасира в Японии / Фото Meridian

Кульминацией мероприятия является спуск с холма на огромном бревне. Всего используют 16 бревен, которые жители перед этим срубают, приносят в город и маршируют с ними улицами под музыку. После того, как на бревнах спускаются участники фестиваля, их размещают в четырех местных святилищах. Потом их используют для укрепления фундамента храма. Это связано с верованиями японцев, которые считают, что в деревьях живут божественные духи.



Спуск на бревне во время Омбасиры / Фото Nautiljon

Каждый раз на этом фестивале случается несколько летальных случаев среди участников и посетителей. Они умирают от полученных травм. По уровню опасности Омбасиру приравнивают к известному испанскому фестивалю Сан-Фермин, во время которого проводятся забеги с быками.

Видео об опасных спусках на Омбасире