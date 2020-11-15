Навіщо японці спускаються зі схилу на величезній колоді: відео шалених, але небезпечних розваг
Омбасіра – японський фестиваль з тисячолітньою історією. Щоразу на цей захід з'їжджаються понад 2 мільйони людей.
Фестиваль Омбасіра проводиться в горах префектури Нагано протягом 1200 років і вважається одним із найбільш травмонебезпечних у світі, повідомляють Розваги 24.
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Фестиваль проходить кожні 6 років (у роки Мавпи та Тигра за китайським календарем). Востаннє захід відбувся у 2016 році.
Омбасіра триває два місяці та складається з двох частин – Ямадасі, яка відбувається у квітні, та Сатобікі, що проводять у травні. Започаткували його для ремонту храму Сува-Тайсі, але зараз ця мета набула символічного значення.
Фестиваль Омбасіра в Японії / Фото Meridian
Кульмінацією заходу є спуск із крутого пагорба на величезній колоді. Всього використовують 16 колод, які мешканці перед цим зрубують, приносять до міста та марширують з ними вулицями під музичний супровід. Після того, як на колодах спускаються донизу учасники фестивалю, їх розміщують у чотирьох місцевих святилищах. Згодом їх використовують для укріплення фундаменту храму. Це пов'язано з віруваннями японців, які вважають, що в деревах живуть божественні духи.
Спуск на колоді під час Омбасіри / Фото Nautiljon
Відео про небезпечні спуски на Обмасірі
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