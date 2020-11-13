Кожен з нас під час карантину шукав щось цікаве, чим можна зайнятися вдома. Американський студент зайшов далі за інших, і побудував власний атракціон.

Каліфорнієць Шон Ларошель опублікував на своєму Youtube-каналі відео поїздки на американських гірках. Виявилося, що студент архітектурного факультету побудував їх разом зі своїм братом, повідомляє ABC 30.

Читайте також: Десятирічна дівчинка влаштовує барабанні двобої з лідером Foo Fighters: відео підкорюють мережу

Американець з Напи зізнався, що надихався гірками "Діснейленду", зокрема "Маттерхорном", який нагадує альпійську гору. В оригінальній версії колії атракціону проходять наскрізь гори, а всередині неї живуть Єті.

Будівництво почалося наприкінці березня, майже одразу після введення жорсткого карантину та закриття усіх парків розваг. І вже через кілька місяців, у липні, неймовірна гірка була готова.

Я завжди хотів побудувати гірку, а атракціони "Діснея" – дуже особливі для мене. Це тому що вони тематичні, і кожен з них розповідає свою історію,

– поділився Шон.



"Діснейленд" удома / Фото Magictecture Youtube

Молодий архітектор відзначив допомогу свого брата, якого він називає "геніальним механіком". Крім того, довести гірку до ладу їм допомагали 30 друзів.

Епідемія змінила наше життя, і хочеться повернути собі трохи звичної нормальності. Коли я ріс, "Діснейленд" був значною частиною мого життя, і тому я вирішив розважити свою родину за допомогою цієї гірки, – додав студент.

Наразі Шон Ларошель закінчує аспірантуру з архітектури і побудований атракціон стане частиною його портфоліо. У майбутньому він планує створити принаймні ще одну гірку.

Повне відео про Маттерхорн на задньому дворі Шона Ларошеля