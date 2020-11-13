"Діснейленд" вдома: студент побудував на задньому дворі американські гірки – відео
Кожен з нас під час карантину шукав щось цікаве, чим можна зайнятися вдома. Американський студент зайшов далі за інших, і побудував власний атракціон.
Каліфорнієць Шон Ларошель опублікував на своєму Youtube-каналі відео поїздки на американських гірках. Виявилося, що студент архітектурного факультету побудував їх разом зі своїм братом, повідомляє ABC 30.
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Американець з Напи зізнався, що надихався гірками "Діснейленду", зокрема "Маттерхорном", який нагадує альпійську гору. В оригінальній версії колії атракціону проходять наскрізь гори, а всередині неї живуть Єті.
Будівництво почалося наприкінці березня, майже одразу після введення жорсткого карантину та закриття усіх парків розваг. І вже через кілька місяців, у липні, неймовірна гірка була готова.
Я завжди хотів побудувати гірку, а атракціони "Діснея" – дуже особливі для мене. Це тому що вони тематичні, і кожен з них розповідає свою історію,
– поділився Шон.
"Діснейленд" удома / Фото Magictecture Youtube
Молодий архітектор відзначив допомогу свого брата, якого він називає "геніальним механіком". Крім того, довести гірку до ладу їм допомагали 30 друзів.
Епідемія змінила наше життя, і хочеться повернути собі трохи звичної нормальності. Коли я ріс, "Діснейленд" був значною частиною мого життя, і тому я вирішив розважити свою родину за допомогою цієї гірки, – додав студент.
Наразі Шон Ларошель закінчує аспірантуру з архітектури і побудований атракціон стане частиною його портфоліо. У майбутньому він планує створити принаймні ще одну гірку.
Повне відео про Маттерхорн на задньому дворі Шона Ларошеля
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