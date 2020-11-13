"Диснейленд" дома: студент построил на заднем дворе американские горки – видео
Каждый из нас во время карантина искал что-то интересное, чем можно заняться дома. Американский студент зашел дальше других и построил собственный аттракцион.
Житель Калифорнии Шон Ларошель опубликовал на своем Youtube-канале видео поездки на американских горках. Оказалось, что студент архитектурного факультета построил их вместе со своим братом, сообщает ABC 30.
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Американец из Напы признался, что вдохновлялся горками "Диснейленда", в частности "Маттерхорном", который напоминает альпийскую гору. В оригинальной версии пути аттракциона проходят сквозь гору, а внутри нее живут Йетти.
Строительство началось в конце марта, почти сразу же после введения строгого карантина и закрытия все парков развлечений. Уже через несколько месяцев, в июле, невероятная горка была готова.
Я всегда хотел построить горку, а аттракционы "Диснея" – очень особенные для меня. Это потому что они тематические, и каждый из них рассказывает свою историю,
– поделился Шон.
"Диснейленд" дома / Фото Magictecture Youtube
Молодой архитектор отметил помощь своего брата, которого он называет "гениальным механиком". Кроме того, привести горку в порядок им помогали 30 друзей.
Эпидемия изменила нашу жизнь, и хочется вернуть себе немного обычной нормальности. Когда я рос, "Диснейленд" был значительной частью моей жизни, и поэтому я решил развлечь свою семью при помощи этой горки,
– добавил студент.
Сейчас Шон Ларошель заканчивает аспирантуру на факультете архитектуры, и построенный аттракцион станет частью его портфолио. В будущем он планирует создать, по крайней мере, еще одну горку.
Полное видео про Маттерхорн на заднем дворе Шона Ларошеля
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