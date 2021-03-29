Заблокируйте любое место на карте судном Ever Given: создали новый развлекательный сайт
Контейнеровоз Ever Given на протяжении 6 дней блокировал движение в Суэцком канале. Это нанесло сильный удар мировой экономике, а вместе с тем стало едва ли не главной темой для шуток и мемов.
Источник:твитер en_dash
Утром 29 марта судно Ever Given сняли с мели, однако до сих пор неизвестно, когда Суэцкий канал откроют для движения кораблей. Похоже, что эта история близится к завершению. Поэтому энтузиаст из твитера Гаретт Дэш Нельсон создал сайт Ever Given Everywhere ("Ever Given Повсюду"), который позволяет заблокировать любое место на карте и создать там воображаемую глобальную пробку.
На тему Освободили ли Суэцкий канал от контейнеровоза Ever Given: сайт, отвечающий на этот вопрос
Страницу он создал с помощью приложения Glitch за 10 минут.
Приложение позволяет поставить Ever Given в любую точку на карте мира. Вот здесь он застрял в Бостонской бухте,
– написал Гаррет.
Как пользоваться сайтом
Развлекательный сайт прост в использовании. Изображение Ever Given наложено на карту мира. Контейнеровоз можно увеличивать, уменьшать, разворачивать в нужном направлении и убирать с карты.
Скриншот сайта
Ever Given стал главным героем мемов Пробки в Суэцком канале из-за контейнеровоза Ever Given: мемы и фотожабы
Блокировка Суэцкого канала грузовым судном Ever Given
- Контейнеровоз Ever Given двигался в Нидерланды из Китая, когда 23 марта сел на мель в Суэцком канале.
- Это полностью заблокировало морское движение и создало гигантскую пробку из сотен кораблей, которая тянулась до Индии.
- Это нанесло огромный удар по экономике – ежедневные убытки компаний-перевозчиков, корабли которых застряли в Суэцком канале, составили 9,6 миллиарда долларов.
- 29 марта в 4:30 судно Ever Given сняли с мели, после того, как оно 6 дней подряд блокировало движение кораблей.
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