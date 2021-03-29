Контейнеровоз Ever Given на протяжении 6 дней блокировал движение в Суэцком канале. Это нанесло сильный удар мировой экономике, а вместе с тем стало едва ли не главной темой для шуток и мемов.

Утром 29 марта судно Ever Given сняли с мели, однако до сих пор неизвестно, когда Суэцкий канал откроют для движения кораблей. Похоже, что эта история близится к завершению. Поэтому энтузиаст из твитера Гаретт Дэш Нельсон создал сайт Ever Given Everywhere ("Ever Given Повсюду"), который позволяет заблокировать любое место на карте и создать там воображаемую глобальную пробку.

На тему Освободили ли Суэцкий канал от контейнеровоза Ever Given: сайт, отвечающий на этот вопрос

Страницу он создал с помощью приложения Glitch за 10 минут.

Приложение позволяет поставить Ever Given в любую точку на карте мира. Вот здесь он застрял в Бостонской бухте,

– написал Гаррет.

I took 10 minutes out of my life to create a @glitch app that lets you wedge the Ever Given anywhere you want in the world. Here it is stuck in Boston Harbor.https://t.co/Cmm5Z2OmNg pic.twitter.com/ZevoBSFaEg — Garrett Dash Nelson (@en_dash) March 28, 2021

Как пользоваться сайтом

Развлекательный сайт прост в использовании. Изображение Ever Given наложено на карту мира. Контейнеровоз можно увеличивать, уменьшать, разворачивать в нужном направлении и убирать с карты.



Скриншот сайта

Ever Given стал главным героем мемов Пробки в Суэцком канале из-за контейнеровоза Ever Given: мемы и фотожабы​

Блокировка Суэцкого канала грузовым судном Ever Given