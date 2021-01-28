Выдра Сакура и кот Мочи вместе со своими хозяевами живут в Японии. Их отношения способны рассмешить и растрогать одновременно.

Источник: 24 канал

Эти животные – настоящие звезды интернета, ведь в инстаграме Сакуры за ними следят почти 50 тысяч человек. Кроме того, у нее есть собственный ютуб-канал, на который подписались 570 тысяч пользователей. Хозяева регулярно публикуют забавные и смешные фотографии и видеоролики. Развлечения 24 подготовили подборку лучших из них.

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Отношения животных поражают любовью и нежностью друг к другу. Лучше всего это демонстрирует одно из самых популярных видео на их канале в ютубе. На нем Сакура и Мочи обнимаются перед сном. Этот ролик просмотрели более 8 миллионов раз.

Трогательные обьятия кота и выдры

Фотографии в инстаграме нравятся пользователям интернета не меньше – они собирают десятки тысяч лайков. Посмотрите на некоторые из них.

Сладкие обьятия во сне

Опять обнимашки

И еще раз обнимашки

Сакура и Мочи в рождественских костюмах

Главное, чтобы всем было удобно

Кажется, они хотели держаться за лапки во сне

А вот календарь с их фотографиями

Все фото с инстаграма kawauso_sakura