Кумедна дружба кота та видри: вони живуть разом і сплять в обіймах – милі фото та відео
Видра Сакура та кіт Мочі разом зі своїми господарями мешкають в Японії. Їхні стосунки здатні розсмішити та розчулити водночас.
Джерело: 24 канал
Ці тварини – справжні зірки інтернету, адже в інстаграмі Сакури за ними стежать майже 50 тисяч людей. Крім того, у неї є власний ютуб-канал, на який підписалися 570 тисяч користувачів. Господарі регулярно публікують кумедні та смішні фотографії та відеоролики. Розваги 24 підготували добірку найкращих з них.
Дивіться також Де може заснути кіт: найкумедніша підбірка
Стосунки тварин вражають любов'ю та ніжністю один до одного. Найкраще це демонструє одне з найпопулярніших відео на їхньому каналі в ютубі. На ньому Сакура та Мочі обіймаються перед сном. Цей ролик переглянули понад 8 мільйонів разів.
Зворушливі обійми кота та видри
Фотографії в інстаграмі подобаються користувачам інтернету не менше – вони збирають десятки тисяч вподобань. Пропонуємо переглянути деякі з них.
Солодкі обійми уві сні
Знову обійми
І ще раз обійми
Сакура та Мочі у різдвяних костюмах
Головне, щоб усім було зручно
Здається, вони хотіли триматися за лапки уві сні
А ось календар з їхніми фотографіями
Усі фото з інстаграму kawauso_sakura
Поділитися новиною