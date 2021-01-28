Видра Сакура та кіт Мочі разом зі своїми господарями мешкають в Японії. Їхні стосунки здатні розсмішити та розчулити водночас.

Джерело: 24 канал

Ці тварини – справжні зірки інтернету, адже в інстаграмі Сакури за ними стежать майже 50 тисяч людей. Крім того, у неї є власний ютуб-канал, на який підписалися 570 тисяч користувачів. Господарі регулярно публікують кумедні та смішні фотографії та відеоролики. Розваги 24 підготували добірку найкращих з них.

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Стосунки тварин вражають любов'ю та ніжністю один до одного. Найкраще це демонструє одне з найпопулярніших відео на їхньому каналі в ютубі. На ньому Сакура та Мочі обіймаються перед сном. Цей ролик переглянули понад 8 мільйонів разів.

Зворушливі обійми кота та видри

Фотографії в інстаграмі подобаються користувачам інтернету не менше – вони збирають десятки тисяч вподобань. Пропонуємо переглянути деякі з них.

Солодкі обійми уві сні

Знову обійми

І ще раз обійми

Сакура та Мочі у різдвяних костюмах

Головне, щоб усім було зручно

Здається, вони хотіли триматися за лапки уві сні

А ось календар з їхніми фотографіями

Усі фото з інстаграму kawauso_sakura