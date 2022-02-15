За отключение света: британец получил чек на 2 триллиона фунтов стерлингов компенсации

Британец Гарет Хьюз несколько дней прожил без электричества дома. После этого энергетическая компания разослала пострадавшим денежные компенсации, и мужчина получил чек на 2 триллиона фунтов стерлингов.

Компенсация на триллионы

Отключение электричества произошло еще в ноябре 2021 года и было связано со штормовым циклоном Арвен, в результате которого, к слову, десятки британцев на 3 дня застряли в пабе. Гарет Хьюз оставался дома, но ему пришлось обходиться без необходимых удобств.

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Все обошлось, а позже энергетическая компания начала рассылать чеки с денежными компенсациями. Недавно Гарет также получил свой чек, в котором была указана просто космическая сумма – 2 324 252 080 110 фунтов стерлингов (3,145 триллиона долларов или 89,765 триллиона гривен).

Мужчина опубликовал фото чека в твиттере, добавив забавное обращение к компании: "Прежде чем я его оформлю, вы на 100 процентов уверены, что можете себе это позволить?".

Чек на боле чем 2 триллиона фунтов стерлингов / Фото Гарета Хьюза

Как оказалось позже, мужчина был не единственным, кто получил чек на подобную ​​сумасшедшую сумму. Таких счастливчиков было 74. Энергетическая компания отреагировала на ситуацию, назвав ее "канцелярской ошибкой" – вместо суммы компенсации в чеках указали регистрационные номера счетчиков.

Как только это выяснилось, компания заблокировала чеки, чтобы их нельзя было обналичить, и связалась со всеми своими клиентами, получившими ложные квитанции. Им пообещали, что они получат правильные чеки в течение нескольких дней.

Этот курьезный случай наделал шума в сети. Под сообщением Гарета пользователи твитера оставляли забавные советы на счет того, как мужчине стоило поступить с деньгами. К примеру, один из них предложил оформить на всю сумму 3-процентный депозит на 1 час и заработать около 8 миллионов фунтов (10 миллионов долларов или 309 миллионов гривен) прибыли.

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