Выбрали топ-10 эмодзи года по версии Unicode

Подводя итоги 2021 года словари выбирают слова года. А консорциум Unicode составляет рейтинг наиболее используемых эмодзи в мире.

Эмодзи, который наиболее часто использовался в 2021 году, оказался "слезы радости". Кроме того, консорциум Unicode отмечает, что единственным другим смайликом, к которому можно было приблизиться, было "сердце".

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Эти данные являются мощным сигналом для кодирования меньшего количества конкретных понятий, таких как флажки, и менее одноразовых объектов, таких как шапочки для душа. И вместо этого сосредоточиться на глобально релевантных хорошо установленных коммуникативных концепциях,

– пишет глава подкомитета по эмодзи.

Топ-10 за 2021 год получился таким:

Unicode говорит, что эти данные помогают понять на чем следует сосредоточиться, поскольку он работает над добавлением большего количества эмодзи.

Какая наименее популярная категория? Флаги стран. Они представляют самую большую коллекцию (258 смайликов), однако используются меньше всего. Животные – млекопитающие являются следующей по величине подкатегорией (53 смайлика). Эти эмодзи должны продемонстрировать, что они не слишком специфичны и должны открыть новые горизонты.

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Консорциум, в который входят представители компаний Apple, Facebook, Google и Microsoft, ежегодно голосует за новые смайлики, добавляя более 100 новых символов на iPhone и Android-устройства каждый год. По последним подсчетам, всего было 3663 смайлика.