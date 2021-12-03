Емодзі, який найбільш часто використовувався у 2021 році, виявився "сльози радості". Крім того, консорціум Unicode зазначає, що єдиним іншим смайликом, до якого можна було наблизитися, було "серце".

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Ці дані є потужним сигналом для кодування меншої кількості конкретних понять, таких як прапорці, і менш одноразових об'єктів, таких як шапочки для душу. І замість цього зосередитися на глобально релевантних, добре встановлених комунікативних концепціях,

– пише глава підкомітету з емодзі.

Топ-10 за 2021 рік вийшов таким:

Unicode каже, що ці дані допомагають зрозуміти на чому слід зосередитися, оскільки він працює над додаванням більшої кількості емодзі.

Яка найменш популярна категорія? Прапори країн. Вони представляють найбільшу колекцію (258 смайликів), проте використовуються найменше. Тварини – ссавці є наступною за величиною підкатегорією (53 смайлики). Ці емодзі повинні продемонструвати, що вони не надто специфічні і повинні відкрити нові горизонти.

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Консорціум, до якого входять представники компаній Apple, Facebook, Google і Microsoft, щорічно голосує за нові смайлики, додаючи понад 100 нових символів на iPhone і Android-пристрої щороку. За останніми підрахунками, всього було 3663 смайлики.