Впервые за 7 лет: Limp Bizkit официально выпустили новый трек – лирическое видео

Песню Dad Vibes группа дебютировала во время своего сета Lollapalooza в июле. И вот на днях группа представила новое видео, внимание в котором привлек "батин" имидж вокалиста.

Последний альбом Limp Bizkit вышел в 2011 году – 10 лет назад. С тех пор группа выпустила лишь три сингла, да и те еще в первой половине 2010-х.

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И вот наконец, Limp Bizkit выпустил новый клип на песню "Dad Vibes" после того, как она стала вирусной в начале этого года, когда певец Фред Дерст дебютировал в своем новом образе Lollapalooza. Кроме того, группа пообещала несколько новых синглов, а впоследствии и новый альбом.

Новые песни начнут быстро вытекать одна за другой очень скоро. А вскоре выйдет и наш новый альбом,

– написал Limp Bizkit в своем инстаграме.

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