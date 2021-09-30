Останній альбом Limp Bizkit вийшов у 2011 році – 10 років тому. З того часу гурт випустив лише три сингли, та й ті ще в першій половині 2010-х.

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І ось нарешті, Limp Bizkit випустив новий кліп на пісню "Dad Vibes" після того, як вона стала вірусною на початку цього року, коли співак Фред Дерст дебютував у своєму новому образі Lollapalooza. Крім того, гурт пообіцяв кілька нових синглів, а згодом і новий альбом.

Нові пісні почнуть швидко витікати одна за одною дуже скоро. А незабаром вийде і наш новий альбом,

– написав Limp Bizkit у своєму інстаграмі.

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