Впечатляющий документальный фильм раскрывает жизнь подводных микроскопических существ

21 ноября 2021 , 06:20
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Источник:

Сайт Яна ван Эйкена

Невероятный проект нидерландского художника посвящен тайнам природы, которые нельзя увидеть невооруженным глазом. На этот раз фотограф исследовал невидимую жизнь подводного планктона – микроскопические существа поражают своим разноцветьем.

Режиссер и фотограф Ян ван Эйкен создал короткометражный фильм, демонстрирующий жизнь и метаморфозы планктона, который живет в воде.

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Презентация ленты под названием "Планктоний" состоялась на фестивале документального кино в Чехии.

Что известно о ван Эйкене

Мужчина родился в 1965 году в Нидерландах. С детства увлекся природой и ее загадками, что ярко отразилось на его творчестве. В активе ван Эйкена – 5 короткометражек о природе и 3 фотокниги на социально-политическую тематику.

Произведения художника удивительно популярны – его лента "Становление", посвященная природе Инсбрука, стала вирусной в интернете и опубликована на сайте National Geographic.

Короткометражка "Становление" Яна ван Эйкена: смотрите видео

BECOMING from Jan van IJken on Vimeo.

 

Новый фильм режиссера сосредотачивается на разнообразных подводных существах, которые имеют решающее значение для жизни на планете.

Планктон, которому посвящен фильм, продуцирует половину всего кислорода на Земле – существа вырабатывают кислород благодаря фотосинтезу.

Копепод с диатомовыми водорослями / Скриншот из фильма

Хотя эти организмы удивительно малы, ван Эйкен мастерски показал их необычную красоту – расположенный на черном фоне планктон выглядит как потусторонние сферы.

Фильм "Планктоний" Яна ван Эйкена: смотрите видео

Также режиссер снял яйца водяных блох и полупрозрачные мембраны организмов. Камера мастера поймала космические движения подводных существ и показала их скрытую жизнь.

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Музыку и звуковое оформление к "Планктонии" создала норвежская музыкант Яна Виндерен. Женщина упорядочила звуки, которые невозможно услышать людям собственными ушами.

Звуковая дорожка содержит журчание воды глубоко под поверхностью, потрескивание внутри кубиков льда и сверхтихие звуки, которые издают удивительные существа.

Личинка иглокожих / Скриншот из фильма

Цианобактерии / Скриншот из фильма

Автор: Ярослава Прадід