Впечатляющий документальный фильм раскрывает жизнь подводных микроскопических существ

Невероятный проект нидерландского художника посвящен тайнам природы, которые нельзя увидеть невооруженным глазом. На этот раз фотограф исследовал невидимую жизнь подводного планктона – микроскопические существа поражают своим разноцветьем.

Режиссер и фотограф Ян ван Эйкен создал короткометражный фильм, демонстрирующий жизнь и метаморфозы планктона, который живет в воде.

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Презентация ленты под названием "Планктоний" состоялась на фестивале документального кино в Чехии.

Что известно о ван Эйкене Мужчина родился в 1965 году в Нидерландах. С детства увлекся природой и ее загадками, что ярко отразилось на его творчестве. В активе ван Эйкена – 5 короткометражек о природе и 3 фотокниги на социально-политическую тематику.



Произведения художника удивительно популярны – его лента "Становление", посвященная природе Инсбрука, стала вирусной в интернете и опубликована на сайте National Geographic.

Короткометражка "Становление" Яна ван Эйкена: смотрите видео

Новый фильм режиссера сосредотачивается на разнообразных подводных существах, которые имеют решающее значение для жизни на планете.

Планктон, которому посвящен фильм, продуцирует половину всего кислорода на Земле – существа вырабатывают кислород благодаря фотосинтезу.

Копепод с диатомовыми водорослями / Скриншот из фильма

Хотя эти организмы удивительно малы, ван Эйкен мастерски показал их необычную красоту – расположенный на черном фоне планктон выглядит как потусторонние сферы.

Фильм "Планктоний" Яна ван Эйкена: смотрите видео

Также режиссер снял яйца водяных блох и полупрозрачные мембраны организмов. Камера мастера поймала космические движения подводных существ и показала их скрытую жизнь.

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Музыку и звуковое оформление к "Планктонии" создала норвежская музыкант Яна Виндерен. Женщина упорядочила звуки, которые невозможно услышать людям собственными ушами.

Звуковая дорожка содержит журчание воды глубоко под поверхностью, потрескивание внутри кубиков льда и сверхтихие звуки, которые издают удивительные существа.

Личинка иглокожих / Скриншот из фильма

Цианобактерии / Скриншот из фильма