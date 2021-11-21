Режисер та фотограф Ян ван Ейкен створив короткометражний фільм, який демонструє життя та метаморфози планктону, який живе у воді.

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Презентація стрічки під назвою "Планктоній" відбулася на фестивалі документального кіно в Чехії.

Що відомо про ван Ейкена Чоловік народився 1965 року в Нідерландах. Змалечку захопився природою та її загадками, що яскраво відбилося на його творчості. У доробку ван Ейкена – 5 короткометрівок про природу та 3 фотокниги на соціально-політичну тематику. Твори митця напрочуд популярні – його стрічка "Становлення", присвячена природі Інсбруку, стала вірусною в інтернеті та опублікована на сайті National Geographic.

Короткометрівка "Становлення" Яна ван Ейкена: дивіться відео

Новий фільм режисера зосереджується на різноманітних підводних істотах, які мають вирішальне значення для життя на планеті.

Планктон, якому присвячений фільм, продукує половину усього кисню на Землі – істоти виробляють кисень завдяки фотосинтезу.

Копепод із діатомовими водоростями / Скриншот з фільму

Хоч ці організми напрочуд малі, ван Ейкен майстерно показав їх незвичну красу – розташований на чорному тлі, планктон виглядає як потойбічні сфери.

Фільм "Планктоній" Яна ван Ейкена: дивіться відео

Також режисер зафільмував яйця водяних бліх та напівпрозорі мембрани організмів. Камера майстра спіймала космічні рухи підводних істот та показала їхнє приховане життя.

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Музику та звукове оформлення до "Планктонія" створила норвезька музикантка Яна Віндерен. Жінка упорядкувала звуки, які неможливо почути людям власними вухами.

Звукова доріжка містить дзюрчання води глибоко під поверхнею, потріскування всередині кубиків льоду та надтихі звуки, які видають дивовижні істоти.

Личинка голкошкірих / Скриншот з фільму

Ціанобактерії / Скриншот з фільму