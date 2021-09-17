Постановка будет рассказывать о дружбе – что это такое, зачем она нужна и какими должны быть настоящие друзья. Об этом будут рассуждать голоса героев, а зрители найдут собственный взгляд на эту важную тему.

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Полина Бараниченко – режиссер театра вне театра uzahvati/ Фото uzahvati

S V O I – это легкая и веселая история о дружбе, разности людей и их ролей в дружбе. Это путешествие туда, "с чего все начиналось», в те чистые детские ощущения, когда дружить – это увлеченно играть на площадке до темноты,

– рассказала режиссер uzahvati Полина Бараниченко.

В спектакле будут три сюжетные линии – три героя и три характера, которые по-разному смотрят на дружбу и по-своему ее проживают. В начале зрители смогут выбрать для себя привычную модель поведения или примеряют роли, которые никогда не позволяли себе в жизни. Продолжительность спектакля S V O I – 60 минут. Все это время со зрителями будут говорить голоса детей от 3 месяцев до 13 лет. Uzahvati работали с ними более 2 месяцев – говорили о дружбе, слушали их мысли и записывали без репетиций и постановок. Детская площадка как место действия выбрали не просто так – в этом кроется глубокий смысл. По словам режиссера, именно здесь маленькие люди социализируются и встречают первых друзей. Со временем дети вырастают, и становятся лишь наблюдателями, а не участниками. Однако, если позволить себе вернуться, площадка снова станет невероятным и атмосферным местом. "Все взрослые когда-то были детьми, только не все об этом помнят", – добавила Полина Бараниченко.



Спектакль окунет взрослых в детские воспоминания о дружбе / Фото uzahvati

Спектакль будут показывать в течение всего осеннего периода на детской площадке Владимирская горка в Киеве. Билеты можно купить по ссылке.

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