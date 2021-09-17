Постановка розповідатиме про дружбу – що це таке, навіщо вона потрібна та якими повинні бути справжні друзі. Про це розмірковуватимуть голоси героїв, а глядачі знайдуть власний погляд на цю важливу тему.

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Поліна Бараніченко – режисерка театру поза театром uzahvati / Фото uzahvati

S V O I – це легка та весела історія про дружбу, різність людей та їх ролей у дружбі. Це подорож туди, "з чого все починалось», у ті чисті дитячі відчуття, коли дружити – це захоплено грати на майданчику до темряви,

– розповіла режисерка uzahvati Поліна Бараніченко.

У виставі будуть три сюжетні лінії – три герої та три характери, що по-різному дивляться на дружбу та по-своєму її проживають. На початку глядачі зможуть обрати для себе звичну модель поведінки або приміряють ролі, які ніколи не дозволяли собі у житті.

Тривалість вистави S V O I – 60 хвилин. Увесь цей час з глядачами говоритимуть голоси дітей від 3 місяців до 13 років. Uzahvati працювали із ними більше ніж 2 місяці – розмовляли про дружбу, слухали їхні думки та записували без репетицій і постановок.

Дитячий майданчик як місце дії обрали не просто так – у цьому криється глибокий зміст. За словами режисерки, саме тут маленькі люди соціалізуються та зустрічають перших друзів. З часом діти виростають, і стають лише спостерігачами, а не учасниками. Проте, якщо дозволити собі повернутися, майданчик знову стане неймовірним і атмосферним місцем. "Всі дорослі колись були дітьми, тільки не всі про це пам'ятають", – додала Поліна Бараніченко.



Вистава занурить дорослих у дитячі спогади про дружбу / Фото uzahvati

Виставу показуватимуть протягом усього осіннього періоду на дитячому майданчику Володимирська гірка в Києві. Квитки можна купити за посиланням.

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