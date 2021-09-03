В Великобритании мужчину приговорили к чтению классической литературы: что он сделал

Британский суд вынес приговор 21-летнему Бену Джону, который не скрывает своих ультраправых и неонацистских взглядов. За хранение на компьютере инструкций по изготовлению взрывчатки и несколько тысяч материалов ксенофобского содержания его приговорили к 2 годам ограничения свободы условно и чтению классической литературы.

Список литературы для подсудимого

Согласно британским законам о борьбе с терроризмом, за сбор информации, которую можно использовать для организации теракта, карают лишением свободы до 15 лет. Однако судья Тимоти Спенсер считает, что поступки Бена Джона являются "актом юношеской глупости". Он убежден, что у мужчины есть шансы стать на верный путь, и помочь в этом может английская классическая литература.

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Ему порекомендовали углубиться в творчество Джейн Остин, Уильяма Шекспира, Томаса Харди, Чарльза Диккенса и других. Чтобы доказать, что он выполняет свое "домашнее задание", Бену Джону придется возвращаться в суд каждые 4 месяца, чтобы судья проверил его. Также подсудимому пришлось пообещать, что он больше не будет читать литературу экстремистского содержания.

4 января вы расскажете мне, что прочитали, и я проверю это. Если я решу, что вы лжете, вы будете страдать. Я буду наблюдать за вами, Бен Джон, на каждом шагу. Вы знаете, что произойдет, если вы подведете меня,

– сказал судья.



Бена Джона приговорили к чтению классики за ультраправые взгляды​ / Фото Leicestershire Live

Что известно про Бена Джона

Впервые полиция обратила внимание на Бена Джона еще в январе 2018 года. Правоохранителей насторожили правые взгляды парня . Тогда он встречался с представителями превентивной службы, занимающейся дерадикализацией молодых людей, склонных к экстремизму. Но это не помогло.

. Тогда он встречался с представителями превентивной службы, занимающейся дерадикализацией молодых людей, склонных к экстремизму. Но это не помогло. В мае 2018 года Джон отправил в свою школу письмо , в котором убеждал, что является частью "Фашистского подполья Линкольна". Также он выразил свое негативное отношение к геям и иммигрантам.

, в котором убеждал, что является частью "Фашистского подполья Линкольна". Также он выразил свое негативное отношение к геям и иммигрантам. В январе 2020 году на его компьютере обнаружили более 10 тысяч файлов с материалами о неонацизме, фашизме, идеологии Гитлера и "превосходстве белой расы" . Кроме того, там было еще несколько документов, в которых рассказывалось о способах изготовления взрывчатки .

. Кроме того, там было еще несколько документов, в которых рассказывалось о . 11 августа 2021 присяжные признали его виновным в сборе и хранении информации, которая может быть полезной для подготовки теракта. Его приговорили к 2 годам лишения свободы условно и чтению классической литературы с регулярной проверкой прочитанного. Кроме того, в течение следующих 5 лет полиция будет держать с ним связь и отслеживать его деятельность в интернете.

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