"На подмогу милым женщинам": Василий Байдак рассказал прогноз погоды в Виннице

Аккаунт Винницкого областного центра по гидрометеорологии получил не абы какую популярность после того, как прогноз погоды на нем начали рассказывать сами работники центра.

Теперь им на помощь пришел известный комик и стендапер Василий Байдак.

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В опубликованном в тиктоке видеоролике Василий спокойным голосом рассказывает прогноз погоды на 17 – 19 августа по Винницкой области и городу Винница.

В эти дни в связи с перемещением теплой воздушной массы с юго-запада, прогнозируем жаркую погоду, ночью температура в пределах 15 – 20 градусов, днем 30 – 36 градусов,

– сказал комик.

Василий Байдак ведет прогноз погоды: смотрите видео

В комментариях люди были в восторге от участия Василия в видео. Правда, были и те, кто предпочитают "милых женщин" из гидрометцентра, которые вели прогноз погоды раньше. Вот, какие комментарии оставляют пользователи: