Как пишет издание UPI, таким образом строитель отомстил владельцу авто за неправильную парковку.

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Как все было на самом деле

Выяснилось, что внедорожник поднял на свалку вилочный погрузчик, которым управлял строитель. Мужчина помогал строить новый жилой комплекс. Рабочие сказали, что транспортное средство оставили припаркованным в рабочей зоне. Произошло это возле Ист-Пойнт-драйв в Форт-Майерсе.

Иногда, когда ты паркуешься там, где тебе не следует, вот что случается,

– сказал строитель.

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Чем все закончилось

Позже транспортное средство достали из свалки и переместили на место для парковки подальше от рабочей зоны. Строители сказали, что узнали, что внедорожник принадлежит подрядчику, который одалживает его рабочим, которые нуждаются в транспортировке. К счастью, в Украине не такое жесткое наказание для нарушителей.

Справка. В Украине за нарушение правил парковки предусмотрены различные штрафы в зависимости от характера нарушения. Например, неправильная парковка на местах для инвалидов влечет за собой штраф в размере 1020 или 1700 гривен. Если транспортное средство припарковано в запрещенном месте или блокирует движение других автомобилей, его могут эвакуировать, а водитель получит штраф в размере от 340 до 680 гривен.