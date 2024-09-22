Как пишет Oddity Central, инцидент произошел 1 сентября, когда Венди Вашик играла с детьми во время барбекю на заднем дворе.

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В один момент она случайно выстрелила из водяного пистолета в грудь соседу, который косил траву. Она утверждает, что сразу же извинилась, но мужчина продолжал кричать на нее и в какой-то момент пошел к себе домой, чтобы позвонить в полицию и сообщить, что он подвергся "физическому нападению".

Что говорят правоохранители

Полицейские, которые приехали на вызов, установили, что два человека участвовали в "споре", в результате которого "жертва подверглась физическому насилию". Вашик рассказала журналистам, что полиция даже не попросила показать водяной пистолет, прежде чем предъявить ей обвинения.

Они не задали мне ни одного вопроса. Они не попросили показать водяной пистолет. Ни одного вопроса... Мой муж не верил,

– пожаловалась женщина.

По просьбе местных журналистов подтвердить, что оружием, которое использовалось во время нападения, был именно водяной пистолет.

Как это повлияло на жизнь женщины

Этот инцидент сильно повлиял на Венди и ее семью. Поскольку она работает ассистенткой по вопросам образования в школьном совете католического округа Брант Галдиманд Норфолк, она не может вернуться на работу, пока дело не будет решено, и хотя она понимает, почему это так, она не может скрыть своего разочарования.

Ее семья пытается собрать деньги на ее юридические расходы, поскольку она должна предстать перед судом 24 сентября, но характер ее обвинения делает это очень сложным.