Дискуссию по фотографии начал пользователь с ником twisted_stinkeye на популярном форуме Reddit.

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Что странного было на фото

На первый взгляд, на снимке изображено хорошее небо и видно солнечный свет, но при ближайшем рассмотрении под облаками можно заметить что-то странное.

Человек, который загрузил фотографию, рассказал, что гулял с собакой, когда запечатлел потрясающий закат, и только потом понял, что это аномалия.

Я подумал, что это отражение в облаках, а потом увеличил масштаб,

– подписал он свое фото.

Этот "глюк" не сразу бросается в глаза, и его можно легко принять за обман света или безобидную часть облачного пейзажа. Но если внимательно присмотреться, то можно увидеть чёткие символы, расположенные на фоне узора, напоминающего соты.



Люди заметили странную деталь на снимке заката / Фото Reddit

Реакция соцсетей

Некоторые скептики усомнились в подлинности изображения, предположив, что это цифровая манипуляция. Вот, какие комментарии люди оставляли в соцсетях: