Дискуссию по фотографии начал пользователь с ником twisted_stinkeye на популярном форуме Reddit.
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Что странного было на фото
На первый взгляд, на снимке изображено хорошее небо и видно солнечный свет, но при ближайшем рассмотрении под облаками можно заметить что-то странное.
Человек, который загрузил фотографию, рассказал, что гулял с собакой, когда запечатлел потрясающий закат, и только потом понял, что это аномалия.
Я подумал, что это отражение в облаках, а потом увеличил масштаб,
– подписал он свое фото.
Этот "глюк" не сразу бросается в глаза, и его можно легко принять за обман света или безобидную часть облачного пейзажа. Но если внимательно присмотреться, то можно увидеть чёткие символы, расположенные на фоне узора, напоминающего соты.
Люди заметили странную деталь на снимке заката / Фото Reddit
Реакция соцсетей
Некоторые скептики усомнились в подлинности изображения, предположив, что это цифровая манипуляция. Вот, какие комментарии люди оставляли в соцсетях:
- "Итак, это не глюк матрицы, а настоящая матрица. Замечательно. Не уверен, что это может быть, но вблизи выглядит очень символично";
- "Редкий хороший пост. Что это за чертовщина? Прямо похоже на руны";
- "Почему блики на объективе от солнца представляют собой соты? И почему множество людей видят это? Я натыкалась на эти видео, показывающие этот блик от солнца. В первый раз я подумала, что это совпадение, но теперь множество людей из разных районов сталкиваются с этим солнечным бликом. Он имеет форму сот".