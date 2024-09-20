Дискусію щодо світлини почав користувач із ніком twisted_stinkeye на популярному форумі Reddit.

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Що дивного було на фото

На перший погляд, на знімку зображено гарне небо і видно сонячне світло, але при найближчому розгляді під хмарами можна помітити щось дивне.

Людина, яка завантажила фотографію, розповіла, що гуляла із собакою, коли закарбувала приголомшливий захід сонця, і тільки потім зрозуміла, що це аномалія.

Я подумав, що це відображення в хмарах, а потім збільшив масштаб,

– підписав він своє фото.

Цей "глюк" не одразу впадає в око, і його можна легко прийняти за обман світла або нешкідливу частину хмарного пейзажу. Але якщо уважно придивитися, то можна побачити чіткі символи, розташовані на тлі візерунка, що нагадує стільники.



Люди помітили дивну деталь на знімку заходу сонця / Фото Reddit

Реакція соцмереж

Деякі скептики засумнівалися в автентичності зображення, припустивши, що це цифрова маніпуляція. Ось, які коментарі люди залишали у соцмережах: