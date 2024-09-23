Як пише видання UPI, у такий спосіб будівельник помстився власнику авто за неправильне паркування.

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Як все було насправді

З'ясувалося, що позашляховик підняв на смітник вилковий навантажувач, яким керував будівельник. Чоловік допомагав будувати новий житловий комплекс. Робітники сказали, що транспортний засіб залишили припаркованим у робочій зоні. Сталося це біля Іст-Пойнт-драйв у Форт-Майерсі.

Іноді, коли ти паркуєшся там, де тобі не слід, ось що трапляється,

– сказав будівельник.

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Чим все закінчилося

Пізніше транспортний засіб дістали зі смітника та перемістили на місце для паркування подалі від робочої зони. Будівельники сказали, що дізналися, що позашляховик належить підряднику, який позичає його робітникам, які потребують транспортування. На щастя, в Україні не таке жорстке покарання для порушників.

Довідка. В Україні за порушення правил паркування передбачені різні штрафи залежно від характеру порушення. Наприклад, неправильне паркування на місцях для інвалідів тягне за собою штраф у розмірі 1020 або 1700 гривень. Якщо транспортний засіб припаркований у забороненому місці або блокує рух інших автомобілів, його можуть евакуювати, а водій отримає штраф у розмірі від 340 до 680 гривень.