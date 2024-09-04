В подвале роскошного дома обнаружили тюрьму на 9 камер: впечатляющие фото

В США выставили на продажу дом, в котором есть очень необычная особенность. Дело в том, что одни из десятков роскошных дверей ведут в тюрьму, рассчитанную на девять человек.

Известно, что дом расположен в штате Миссури. Его построили еще в 1875 году.

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Как выглядит дом

Он может похвастаться двумя спальнями и шикарными интерьерами, включая деревянный пол с мраморными вставками. Ценник в 350 000 долларов может показаться вполне приемлемым, но двери из кухни, которые ведут в тюрьму, вызвали настоящий ажиотаж в соцсетях. В то же время внешний вид дома почти ничем не отличается от других зданий рядом.

Большая реконструкция 2005 года позволила совместить современную отделку с традиционной архитектурой и характером. И самое интересное – в подвале дома расположена законная тюрьма площадью 232 квадратных метров с:

9 камерами,

комнатой бронирования,

ванной.

Замки на дверях камер работают. Подвал под домом с освещением. Возможности этого дома просто потрясающие,

– отметили агенты по недвижимости.

В подвале роскошного дома обнаружили тюрьму на 9 камер / Фото House Of Brokers Realty

Реакция соцсетей

Однако "возможности" жилья не на шутку встревожили людей в социальных сетях. Вот, что пишут комментаторы:

"Ненавидите парня своей дочери? Избавьтесь от него в подвале, пока она спит в этой замечательной комнате, освещенной солнцем",

"Кто бы ни купил этот дом, за ним обязательно должны следить власти",

"Лучший номер для свекрови",

"Рад, что они говорят, что это "законная тюрьма". Не хотел бы запереть своих врагов в самодельной".

А некоторые пошутили, что его следует рекламировать как пригодное только для психопатов. Чтобы развеять опасения, в объявлении уточняется, что ранее здание служило домом и тюрьмой шерифа округа Говард.