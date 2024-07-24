Кит перевернул лодку и бросил рыбаков в воду у побережья – шокирующее видео

Это произошло в США, у побережья штата Нью-Гемпшир. Момент поймали на видео, которое стало вирусным.

Летом британцы страдали из-за агрессивных чаек. Почтовая компания даже извинялась за это.

Смотрите также Жених не пригласил на свадьбу сестру, потому что она отказалась приходить без "собаки-демона"

Дикая природа порой бывает действительно дикой

Страница thequalifiedcaptain в инстаграме, где выложили видео, утверждает, что никто не пострадал. То же самое пишут CBS Boston. Но ролик действительно шокирующий.

Ранее горбатого кита заметили 22 июля, он спускался по реке Пискатакуа между границами штатов Нью-Гемпшир и Мэн. Возможно, именно его зафиксировали на видео, хотя в этом нет уверенности.

Однако именно горбатый кит выпрыгнул из воды и приземлился на лодку, где были двое рыбаков. Судно перевернулось от мощного удара, а люди упали в океан.

В США кит перевернул лодку вместе с рыбаками: смотрите видео

Из ролика не совсем понятно, почему животное так повело себя. На корабле, с которого снимали видео, тоже были удивлены таким ходом событий и начали отводить судно подальше.

На странице thequalifiedcaptain предположили, что причиной стал большой косяк рыбы. Кит захотел полакомиться и не заметил корабль из-за большого скопления рыбы.

Журналисты заметили, что за последние несколько лет сотни судов вблизи Гибралтарского пролива стали мишенью для группы косаток, которые, кажется, начали нападать на лодки ради развлечения. Киты обычно так не делают, но все же следует быть осторожными.

Горбатые киты достигают около 14 метров в длину и весят до 30 тонн. Если сравнить размеры такого кита с человеческими, окажется, что человек достигнет разве что хвоста животного.