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Дика природа часом буває направду дикою

Сторінка thequalifiedcaptain в інстаграмі, де виклали відео, твердить, що ніхто не постраждав. Те саме пишуть CBS Boston. Але ролик справді страшний.

Раніше горбатого кита помітили 22 липня, він спускався по річці Піскатакуа між межами штатів Нью-Гемпшир і Мен. Можливо, саме його зафіксували на відео, хоча в цьому немає певності.

Проте саме горбатий кит вистрибнув із води і приземлився на човен, де були двоє рибалок. Судно перекинулося від потужного удару, а люди впали в океан.

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Із ролика не зовсім зрозуміло, чому тварина так повелася. На кораблі, з якого знімали відео, теж були здивовані таким перебігом подій і почали відводити судно подалі.

На сторінці thequalifiedcaptain припустили, що причиною став великий косяк риби. Кит схотів поласувати і не помітив корабель через велике скупчення риби.

Журналісти зауважили, що за останні кілька років сотні суден поблизу Гібралтарської протоки стали мішенню для групи косаток, які, здається, почали нападати на човни заради розваги. Кити зазвичай так не роблять, але все ж слід бути обережними.

Горбаті кити сягають близько 14 метрів у довжину і важать до 30 тонн. Якщо порівняти розміри такого кита з людськими, виявиться, що людина сягне хіба хвоста тварини.