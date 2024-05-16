В США 83-летняя бабушка выпустилась из университета

В США бабушка, которой исполнилось 83 года, получила высшее образование. Женщина стала старейшей выпускницей Говардского университета.

Женщину зовут Мари Фаулер. Она получила докторскую степень по богословию.

Смотрите также Подруги решили проехать более 800 километров на игрушечных машинках

Ранее она получила степень бакалавра и 2 степени магистра в Баптистском библейском колледже и семинарии Мейпл-Спрингс. Женщина сказала, что сначала не думала, что доживет до окончания университета.

Я никогда не думала, что это будет дольше, чем один семестр, потому что, в конце концов, я не ходила в школу с 1959 года. Я даже не знала, смогу ли запомнить информацию,

– поделилась она.

Однако бабушка превзошла собственные ожидания, получив докторскую степень за 3 года.

"Я хочу сказать, что никогда не поздно. Я хочу, чтобы все осознали, что мне 83 года, а это значит, что если я смогла это сделать, то почему бы и вы не сможете?", – подчеркнула она.

Бабушка добавила, что ее родители были главным вдохновением в принятии решения продолжить образование.

Ранее в Нью-Йорке 353 балерины установили мировой рекорд, простояв на пуантах в течение одной минуты. Для этой попытки балерины из разных стран и штатов США собрались в отеле Plaza в Нью-Йорке.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 26.04.2021 Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №150 від 12.04.2021)