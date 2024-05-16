Женщину зовут Мари Фаулер. Она получила докторскую степень по богословию.

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Ранее она получила степень бакалавра и 2 степени магистра в Баптистском библейском колледже и семинарии Мейпл-Спрингс. Женщина сказала, что сначала не думала, что доживет до окончания университета.

Я никогда не думала, что это будет дольше, чем один семестр, потому что, в конце концов, я не ходила в школу с 1959 года. Я даже не знала, смогу ли запомнить информацию,

– поделилась она.

Однако бабушка превзошла собственные ожидания, получив докторскую степень за 3 года.

"Я хочу сказать, что никогда не поздно. Я хочу, чтобы все осознали, что мне 83 года, а это значит, что если я смогла это сделать, то почему бы и вы не сможете?", – подчеркнула она.

Бабушка добавила, что ее родители были главным вдохновением в принятии решения продолжить образование.

Ранее в Нью-Йорке 353 балерины установили мировой рекорд, простояв на пуантах в течение одной минуты. Для этой попытки балерины из разных стран и штатов США собрались в отеле Plaza в Нью-Йорке.