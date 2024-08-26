Эти устройства вроде мобильных телефонов, были имплантированы в грудь "пришельцев".

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По словам исследователя, одно из обнаруженных соединений – редкий металл осмий, используемый для телекоммуникаций и спутников в космической отрасли, однако является потенциально смертельным для человека.

Я считаю, что это устройство для общения. Не знаю, как именно оно работает, но экспертам придется изрядно поработать, чтобы понять, зачем они поместили это внутрь тела,

– рассказал знаток паранормальных явлений.

Что известно о "мумии пришельцев"

Сейчас ученые в судебно-медицинских лабораториях исследуют тела, которые уфолог нашел в пещере (Наска, Перу) еще в 2017 году. Утверждается, что "пришельцы" с удлиненными черепами имеют 30% неизвестной ДНК. Однако скептики называют это мистификацией. По их версии, "мумии" могли изготовить из частей различных животных.