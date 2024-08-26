Ці пристрої на кшталт мобільних телефонів, були імплантовані у груди "прибульців".

Дивіться також У США набирає популярності церква, що поклоняється канабісу: як вона працює

За словами дослідника, одна з виявлених сполук – рідкісний метал осмій, що використовується для телекомунікацій та супутників у космічній галузі, однак є потенційно смертельним для людини.

Я вважаю, що це пристрій для спілкування. Не знаю, як саме він працює, але експертам доведеться добряче попрацювати, аби зрозуміти, навіщо вони помістили це всередину тіла,

– розповів знавець паранормальних явищ.

Що відомо про "мумії прибульців"

Наразі вчені у судово-медичних лабораторіях досліджують тіла, які уфолог знайшов у печері (Наска, Перу) ще у 2017 році. Стверджується, що "прибульці" з видовженими черепами мають 30% невідомої ДНК. Однак скептики називають це містифікацією. За їхньою версією, "мумії" могли виготовити з частин різних тварин.