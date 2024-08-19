Вже станом на зараз церква може похвалитися конгрегацією, що перевищує 100 000 осіб.

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Головні ідеї церкви

Міжконфесійна організація, яку очолює пастор Дейв Ходжес, прагне розширити доступ громадськості до психоделічних грибів і марихуани.

Цікаво! Будь-яка людина може долучитися до церкви і отримати доступ до таїнств: марихуани, грибів і психотропної суміші аяуаска. Для цього лише потрібно заплатити вступний внесок у розмірі 10 доларів і щомісячну плату в розмірі 5 доларів.



У США набирає популярності церква, що поклоняється канабісу / Фото Daily Star

Ідея церкви прийшла Ходжесу випадково, під час фестивалю Burning Man 2010 року. І 2019 року, коли він відкрив церкву канабісу, люди сприйняли цю думку всерйоз. Спочатку чоловік проводив щотижневі недільні проповіді, на яких роздавав "косяки" і проповідував парафіянам про "травичку" і духовність.

Я називав це культом жартома, але в мене були послідовники, люди, які хотіли, щоб це стало справжньою релігією... Хлопці з Burning Man допомогли створити для неї систему і заповіді. Тому, коли з'явилася можливість відкрити церкву 2019 року, я за неї вхопився,

– розповів пастор.

Попри нетрадиційний характер церкви, вона захищена постановою Верховного суду від 2006 року, яка підтвердила право на використання заборонених наркотиків під час богослужінь.