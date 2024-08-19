Уже по состоянию на сейчас церковь может похвастаться конгрегацией, превышающей 100 000 человек.

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Главные идеи церкви

Межконфессиональная организация, которую возглавляет пастор Дэйв Ходжес, стремится расширить доступ общественности к психоделическим грибам и марихуане.

Интересно! Любой человек может присоединиться к церкви и получить доступ к таинствам: марихуаны, грибов и психотропной смеси аяуаска. Для этого лишь нужно заплатить вступительный взнос в размере 10 долларов и ежемесячную плату в размере 5 долларов.



В США набирает популярность церковь, поклоняющаяся каннабису / Фото Daily Star

Идея церкви пришла Ходжесу случайно, во время фестиваля Burning Man 2010 года. И в 2019 году, когда он открыл церковь каннабиса, люди восприняли эту мысль всерьез. Сначала мужчина проводил еженедельные воскресные проповеди, на которых раздавал "косяки" и проповедовал прихожанам о "травке" и духовности.

Я называл это культом в шутку, но у меня были последователи, люди, которые хотели, чтобы это стало настоящей религией... Ребята из Burning Man помогли создать для нее систему и заповеди. Поэтому, когда появилась возможность открыть церковь в 2019 году, я за нее ухватился,

– рассказал пастор.

Несмотря на нетрадиционный характер церкви, она защищена постановлением Верховного суда от 2006 года, которая подтвердила право на использование запрещенных наркотиков во время богослужений.