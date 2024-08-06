Этот креативный подход уже привлек внимание тысяч пользователей.

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Одним из самых интересных сравнений стало сопоставление американской фехтовальщицы Ли Кифер с картиной "Жанна Д'Арк" Джона Эверетта Милле. Элегантная поза спортсменки на фотографии оказалась поразительно похожей на героический образ Жанны Д'Арк, что добавляет особого шарма и символичности этой паре изображений.

Еще одно сравнение, которое вызвало значительный интерес, касается известного рэпера Snoop Dogg. Его образ был сопоставлен с картиной Адриана Брауэра. Необычное сочетание современного музыканта и классического искусства вызвало много обсуждений и восхищения среди подписчиков аккаунта.

Автор сравнивает фото спортсменов Олимпиады с известными картинами / Фото Art But Make It Sports

Проект Art But Make It Sports демонстрирует, как современные фотографии могут перекликаться с историческими художественными произведениями, показывая, что искусство и спорт могут гармонично сочетаться и дополнять друг друга. Пользователи социальных сетей активно поддерживают этот тренд, делясь постами и комментируя сходства, которые удается найти автору аккаунта.